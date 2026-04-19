Общество 19.04.2026 в 15:44

Бурятские туристы испугались мазута

Бронирования на Анапу поставили на паузу из-за чрезвычайной ситуации с нефтепродуктами
A- A+
Текст: Иван Иванов
«Номер один»

Очередной разлив нефтепродуктов в Черном море у Анапы привел к резкому падению спроса на туристические путевки в этот популярный курорт. По сообщениям менеджеров турфирм Бурятии, «наши туристы взяли паузу и ждут, когда прояснится ситуация с очисткой берега Анапы от мазута». Число бронирований на этот курорт ожидаемо сократилось, поскольку в СМИ появились сообщения о неблагоприятном воздействии нефтепродуктов на здоровье отдыхающих. В море на прошлой неделе вылилось не менее 300-350 тонн нефтепродуктов, образовав загрязнение площадью 117 кв. км и протяженностью 44 км, которое достигло береговой линии Анапской косы и центрального пляжа.

Олег Волков, член Экспертного совета Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, подчеркивает серьезность ситуации: тяжёлые фракции, такие как мазут и вакуумный газойль, пропитали песок и гальку на глубину до 15 см. Процесс очистки, по его оценкам, займет не «сутки», как заявляет оперативный штаб, а 4-6 недель интенсивных работ. Портал Rosfederal-inform.ru сообщает, что последствия разлива уже ощутимы для местной фауны: 530 краснокнижных гагар оказались в центре реабилитации, при этом выживаемость птиц не превышает 30%. Эксперты прогнозируют массовый замор молоди рыб хамсы и кефали через 6-9 месяцев, что нанесет удар по рыбному промыслу на годы вперед. При этом запах, черный песок и закрытые пляжи ставят под угрозу туристический сезон 2026 года.

Теги
туризм

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru