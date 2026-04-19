Бурятские туристы испугались мазута

Очередной разлив нефтепродуктов в Черном море у Анапы привел к резкому падению спроса на туристические путевки в этот популярный курорт. По сообщениям менеджеров турфирм Бурятии, «наши туристы взяли паузу и ждут, когда прояснится ситуация с очисткой берега Анапы от мазута». Число бронирований на этот курорт ожидаемо сократилось, поскольку в СМИ появились сообщения о неблагоприятном воздействии нефтепродуктов на здоровье отдыхающих. В море на прошлой неделе вылилось не менее 300-350 тонн нефтепродуктов, образовав загрязнение площадью 117 кв. км и протяженностью 44 км, которое достигло береговой линии Анапской косы и центрального пляжа.

Олег Волков, член Экспертного совета Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, подчеркивает серьезность ситуации: тяжёлые фракции, такие как мазут и вакуумный газойль, пропитали песок и гальку на глубину до 15 см. Процесс очистки, по его оценкам, займет не «сутки», как заявляет оперативный штаб, а 4-6 недель интенсивных работ. Портал Rosfederal-inform.ru сообщает, что последствия разлива уже ощутимы для местной фауны: 530 краснокнижных гагар оказались в центре реабилитации, при этом выживаемость птиц не превышает 30%. Эксперты прогнозируют массовый замор молоди рыб хамсы и кефали через 6-9 месяцев, что нанесет удар по рыбному промыслу на годы вперед. При этом запах, черный песок и закрытые пляжи ставят под угрозу туристический сезон 2026 года.