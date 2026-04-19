Происшествия 19.04.2026 в 14:25

Полтысячи жертв и сотня миллионов потерь

В Бурятии продолжает бушевать эпидемия кибермошенничества
Текст: Макар Захаров
«Номер один»

В Бурятии продолжает расти число пострадавших от действий интернет-преступников. По данным правоохранительных органов, с начала года жертвами дистанционных мошенников стали полтысячи жителей нашей республики. Общая сумма причинённого ущерба достигла 104 млн рублей. Самый крупный единовременный убыток составил 4,5 млн рублей.

Статистика последней недели показывает, что схемы обмана остаются прежними, но от этого не менее эффективными. Девятнадцать граждан лишились денег в результате незаконных списаний с банковских карт и счетов. Ещё пятеро попали под влияние лжесотрудников различных организаций и якобы представителей спецслужб. На пятерых жителей республики мошенники дистанционно оформили микрозаймы, обязательства по которым теперь придётся оспаривать ничего не подозревающим людям.

Правоохранители в очередной раз призывают жителей региона сохранять бдительность, не сообщать никому данные банковских карт и коды из сообщений, а также перепроверять любую информацию, поступающую по телефону от незнакомцев.

