Жительницу Иволгинского района осудили за истязание сына

В Иволгинском районе суд вынес обвинительный приговор местной жительнице, признанной виновной в жестоком обращении с собственным малолетним сыном.

Как установили следствие и суд, женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртным и полностью устранилась от воспитания ребёнка. С июля по декабрь прошлого года в своём доме она регулярно избивала мальчика, используя в качестве повода даже незначительные проступки или руководствуясь личной неприязнью. Ребёнок испытывал не только физическую боль, но и тяжёлые душевные страдания.

В одном из эпизодов, после очередного избиения, мать связала сына и оставила его в беспомощном положении на длительное время. Мальчик неоднократно пытался спастись бегством от пьяной родительницы. Именно после одного из таких побегов его обнаружили соседи, которые и обратились в правоохранительные органы.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. На время предварительного и судебного следствия она находилась под стражей. Суд признал её виновной в истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Фемида назначила подсудимой наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.