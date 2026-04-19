Общество 19.04.2026 в 14:18

В Улан-Удэ полиция отчиталась перед общественниками

Раскрываемость убийств и изнасилований достигла ста процентов
Текст: Макар Захаров
В Улан-Удэ полиция отчиталась перед общественниками
В УМВД России по городу Улан-Удэ прошла рабочая встреча начальника ведомства полковника полиции Баира Галданова с членами Общественного совета. Главной темой заседания стали итоги оперативно-служебной деятельности городской полиции за прошлый год и результаты совместной работы с общественниками за последние три.

Руководитель территориального органа представил статистику, свидетельствующую о позитивной динамике. В минувшем году в столице зафиксировано снижение общего количества зарегистрированных преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие составы. Меньше стало и правонарушений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, а также в общественных местах.

Особо отмечено улучшение показателей раскрываемости: полицейским удалось чаще устанавливать виновных в грабежах, кражах, хищениях мобильных телефонов, хулиганствах и вымогательствах. По таким резонансным категориям, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования и покушения на них, достигнута стопроцентная раскрываемость.

В свою очередь председатель Общественного совета при УМВД Денис Леонов подвёл итоги работы совещательного органа за период 2023-2025 гг. Он подчеркнул, что усилия активистов были сосредоточены на профилактике правонарушений, патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодёжи. Отдельного внимания удостоились мероприятия, проводимые с подростками, в том числе с теми, кто состоит на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних. Денис Леонов поблагодарил коллег за самоотверженность и ответственный подход к общественной нагрузке.

Баир Галданов, в свою очередь, выразил признательность членам совета за активное участие в профилактической работе с населением, осуществление общественного контроля за деятельностью полиции и постоянное взаимодействие в вопросах предупреждения подростковой преступности.

В завершение встречи начальник УМВД вручил благодарственные письма наиболее отличившимся общественникам.

Все новости

Полтысячи жертв и сотня миллионов потерь
19.04.2026 в 14:25
В Улан-Удэ полиция отчиталась перед общественниками
19.04.2026 в 14:18
На Байкале вновь откроется православный детский лагерь
19.04.2026 в 14:10
Жительницу Иволгинского района осудили за истязание сына
19.04.2026 в 14:01
Жительница Гусиноозёрска получила реальный срок за удар ножом в живот сожителю
19.04.2026 в 13:54
В Бурятии оштрафовали производителя бетона
19.04.2026 в 13:46
В Бурятии ликвидировали три лесных пожара
19.04.2026 в 13:39
Китайский водитель задержан в Чите
19.04.2026 в 13:28
В Забайкалье перевернулся автобус с китайскими туристами
19.04.2026 в 13:25
В Бурятии начал действовать ряд строгих запретов
19.04.2026 в 12:04
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
На Байкале вновь откроется православный детский лагерь
Посольский монастырь примет две смены для мальчиков и девочек
19.04.2026 в 14:10
В Бурятии оштрафовали производителя бетона
Котельная предприятия работала без газоочистного оборудования, а объекты негативного воздействия не были поставлены на госучёт
19.04.2026 в 13:46
В Бурятии начал действовать ряд строгих запретов
Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура напомнила, кому и за что грозят огромные штрафы
19.04.2026 в 12:04
В Балейском округе оперативники взяли с поличным бригаду «черных лесорубов»
Нарушители без разрешений вырубили в ночное время свыше сотни деревьев
19.04.2026 в 11:27
Следующая новость
