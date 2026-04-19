В Улан-Удэ полиция отчиталась перед общественниками

В УМВД России по городу Улан-Удэ прошла рабочая встреча начальника ведомства полковника полиции Баира Галданова с членами Общественного совета. Главной темой заседания стали итоги оперативно-служебной деятельности городской полиции за прошлый год и результаты совместной работы с общественниками за последние три.

Руководитель территориального органа представил статистику, свидетельствующую о позитивной динамике. В минувшем году в столице зафиксировано снижение общего количества зарегистрированных преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие составы. Меньше стало и правонарушений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, а также в общественных местах.

Особо отмечено улучшение показателей раскрываемости: полицейским удалось чаще устанавливать виновных в грабежах, кражах, хищениях мобильных телефонов, хулиганствах и вымогательствах. По таким резонансным категориям, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования и покушения на них, достигнута стопроцентная раскрываемость.

В свою очередь председатель Общественного совета при УМВД Денис Леонов подвёл итоги работы совещательного органа за период 2023-2025 гг. Он подчеркнул, что усилия активистов были сосредоточены на профилактике правонарушений, патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодёжи. Отдельного внимания удостоились мероприятия, проводимые с подростками, в том числе с теми, кто состоит на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних. Денис Леонов поблагодарил коллег за самоотверженность и ответственный подход к общественной нагрузке.

Баир Галданов, в свою очередь, выразил признательность членам совета за активное участие в профилактической работе с населением, осуществление общественного контроля за деятельностью полиции и постоянное взаимодействие в вопросах предупреждения подростковой преступности.

В завершение встречи начальник УМВД вручил благодарственные письма наиболее отличившимся общественникам.