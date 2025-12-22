Происшествия 22.12.2025 в 10:58

В Бурятии сельский майнер украл электричества на 37 млн рублей

Любителя крипты отправили в колонию-поселение
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сельский майнер украл электричества на 37 млн рублей
Фото: freepik.com
Заиграевский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который обвинялся по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере». 

Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемый добывал криптовалюту с помощью майнингового оборудования. Однако за электричество, требующееся для его работы, платить не хотел.

«Обвиняемый самовольно осуществил подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и потреблял электрическую энергию без заключенного договора электроснабжения. Мужчина скрыл информацию о работе устройств для майнинга и факт потребления ими электрической энергии, тем самым причинил имущественный ущерб собственнику имущества путем обмана в размере 36 963 157 рублей 73 копейки», - рассказали в суде.

Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор еще не вступил в законную силу.

майнинг криптовалюта

