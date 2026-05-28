Уникальный бизнес: в Бурятии выращивают цитрусы и производят взрывчатые вещества

В Бурятии насчитали 300 предпринимателей, которые занимаются уникальным бизнесом. Подборкой поделились в региональном отделении Социального фонда России.

В список редких и необычных занятий попали выращивание цитрусовых культур; обработка янтаря и производство изделий из него; прокат видеокассет, аудиокассет и DVD; ландшафтная архитектура; оптовая торговля золотом и другими драгметаллами; составление обзоров новостей и подборок печатных изданий; производство военных боевых машин; производство взрывчатых веществ; организация и проведение азартных игр.

Подчеркивается, что всем этим в республике занимаются официально.

В целом в Бурятии зарегистрировано 26,6 тыс. ИП, и они охватывают 1,1 тыс. видов деятельности. Топ самых популярных сфер у местных предпринимателей: