Уникальный бизнес: в Бурятии выращивают цитрусы и производят взрывчатые вещества
В Бурятии насчитали 300 предпринимателей, которые занимаются уникальным бизнесом. Подборкой поделились в региональном отделении Социального фонда России.
В список редких и необычных занятий попали выращивание цитрусовых культур; обработка янтаря и производство изделий из него; прокат видеокассет, аудиокассет и DVD; ландшафтная архитектура; оптовая торговля золотом и другими драгметаллами; составление обзоров новостей и подборок печатных изданий; производство военных боевых машин; производство взрывчатых веществ; организация и проведение азартных игр.
Подчеркивается, что всем этим в республике занимаются официально.
В целом в Бурятии зарегистрировано 26,6 тыс. ИП, и они охватывают 1,1 тыс. видов деятельности. Топ самых популярных сфер у местных предпринимателей:
розничная торговля через интернет и по почте – 2,3 тыс.;
торговля пищевыми продуктами – 1,4 тыс.;
грузовой автотранспорт – 1,2 тыс.;
строительство зданий – 0,95 тыс.;
рестораны и доставка еды – 0,78 тыс.