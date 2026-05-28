Спорт 28.05.2026 в 17:24

Сотрудница УФСИН по Бурятии стала лучшей на состязаниях «Забег.РФ»

Евгения Балуева преодолела самую протяженную дистанцию – 21,1 км
A- A+
Текст: Карина Перова
Сотрудница УФСИН по Бурятии стала лучшей на состязаниях «Забег.РФ»
Фото: УФСИН по Бурятии

Начальник отделения капитального строительства и ремонта УФСИН по Бурятии Евгения Балуева приняла участие в юбилейном X всероссийском старте «Забег.РФ» в Чите.

Спортсменка достойно представила ведомство на соревнованиях и преодолела самую протяженную дистанцию – 21,1 км. Евгения заняла первое место в своей возрастной категории 45-54 года среди женщин и пятое место в абсолютном зачете.

Женщину наградили юбилейной медалью «Забег.РФ» и памятными призами.

Теги
УФСИН бег

Все новости

Уникальный бизнес: в Бурятии выращивают цитрусы и производят взрывчатые вещества
28.05.2026 в 17:42
Сотрудница УФСИН по Бурятии стала лучшей на состязаниях «Забег.РФ»
28.05.2026 в 17:24
В Улан-Удэ подростки гнались за мужчиной и кидали в него камни
28.05.2026 в 17:06
Молодёжь Бурятии активно интересуется своими семейными древами
28.05.2026 в 17:03
24-летняя улан-удэнка предстанет перед судом за легкий заработок
28.05.2026 в 16:57
На Арбате в Улан-Удэ испытывают новую ливневку
28.05.2026 в 16:41
В Улан-Удэ подростки загубили молодые деревца на площади Революции
28.05.2026 в 16:14
«Муна» из Бурятии увёл дроны на себя, спасая четырёх раненых товарищей
28.05.2026 в 16:13
Женщина ударила отчима ножом восемь раз за оскорбление покойной матери
28.05.2026 в 16:00
В Улан-Удэ жильцы дома на Ключевской добились нормальной горячей воды
28.05.2026 в 15:53
ЗУРХАЙ
с 27 мая по 2 июня

Читайте также
Монголы берутся за ножи
Первый национальный чемпионат Монголии по спортивному метанию ножей стартует в конце мая
27.05.2026 в 09:50
Команда сотрудников «Ростелекома» вошла в тройку лидеров республиканской отраслевой спартакиады
Участники боролись за победу в нескольких спортивных дисциплинах
22.05.2026 в 13:04
В Бурятии скончался заслуженный тренер России по вольной борьбе
Не стало Сырен-Доржо Андренова
18.05.2026 в 16:28
Футбол Бурятии получил генерального партнера
ФФРБ и ООО «АпатитАгро» подписали соглашение о сотрудничестве
18.05.2026 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru