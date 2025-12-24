Происшествия 24.12.2025 в 15:41
«Не надо, за что вы меня бьете?»
В Новосибирске девочки-подростки избили второклассника, который их обзывал
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске в торговом центре «Лазурный» на улице Высоцкого несколько школьниц напали на 9-летнего мальчика. Инцидент попал на видео — на кадрах видно, как девочки-подростки сначала дали ребенку пощечину, а потом вывели второклассника на улицу, где продолжили его пинать.
— Не надо, прошу вас! За что вы меня бьёте? — кричал мальчик, однако школьницы продолжали наносить ему удары.
Знакомые девочек рассказали КП-Новосибирск, что школьницы избили ребенка из-за того, что он бегал по торговому центру и обзывал старшеклассниц.
— С девочкой, которая его пинала, я знакома. Ей 13 лет, остальным в её компании по 14-16. Лена (имя изменено) всегда себя так ведет, грубит, может обидеть других — насчет остальных девочек не знаю. В школе о ситуации уже знают, сейчас с Леной работает соцпедагог, — рассказала КП-Новосибирск знакомая одной из девушек.
Местные жители говорят, что это уже не первый раз, когда ребенок становится жертвой агрессивных подростков.
— У мальчика, к сожалению, неблагополучные родители, за ребенком не следят, — рассказала другая очевидица, знакомая с ситуацией.
Следователи тем временем возбудили уголовное дело по этому случаю.
— По данному факту проводится процессуальная проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство), — сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.
