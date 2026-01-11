В Улан-Удэ показали видеозапись смертельного ДТП

Момент жуткого ДТП, которое случилось сегодня ночью на проспекте Строителей в Улан-Удэ попал на камеру. Видеоряд опубликовал Комитет по транспорту

- Мгновенная расплата за скорость! Водитель иномарки на высокой скорости теряет контроль и устраивает жёсткое ДТП. Это видео — наглядный урок, почему правила скорости придуманы не просто так. Будьте внимательны на дороге, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что около двух часов ночи 19-летний водитель автомобиля «Хонда» не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. В результате ДТП 21-летний пассажир от полученных трав скончался на месте. Травмированный водитель был доставлен в больницу.

Фото: Комитет по транспорту