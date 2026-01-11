Происшествия 11.01.2026 в 15:30

В Улан-Удэ показали видеозапись смертельного ДТП

Оно произошло сегодня ночью на проспекте Строителей
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ показали видеозапись смертельного ДТП

Момент жуткого ДТП, которое случилось сегодня ночью на проспекте Строителей в Улан-Удэ попал на камеру. Видеоряд опубликовал Комитет по транспорту

- Мгновенная расплата за скорость! Водитель иномарки на высокой скорости теряет контроль и устраивает жёсткое ДТП. Это видео — наглядный урок, почему правила скорости придуманы не просто так. Будьте внимательны на дороге, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что около двух часов ночи 19-летний водитель автомобиля «Хонда» не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. В результате ДТП 21-летний пассажир от полученных трав скончался на месте. Травмированный водитель был доставлен в больницу.

Фото: Комитет по транспорту

Теги
ДТП

Все новости

В Улан-Удэ показали видеозапись смертельного ДТП
11.01.2026 в 15:30
Сельчанина в Бурятии будут судить за убийство в Рождество
11.01.2026 в 15:17
В Улан-Удэ провели кубок по пляжному волейболу
11.01.2026 в 14:56
Объем товарооборота Монголии с Китаем за 10 лет вырос в 16 раз
11.01.2026 в 14:01
Пассажира Хонды в Улан-Удэ убило дорожное ограждение
11.01.2026 в 11:20
Гороскоп для жителей Бурятии на 11 января 2026 года
11.01.2026 в 00:01
В Монголии уволили ведущих налоговиков
10.01.2026 в 17:54
Водитель, устроивший ДТП в Бурятии, был пьян
10.01.2026 в 16:28
В Улан-Удэ едва не сгорел отдел СКР по Железнодорожному району
10.01.2026 в 16:17
Монголия в 2025 году резко нарастила продажи угля в Китай
10.01.2026 в 12:01
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

Читайте также
Сельчанина в Бурятии будут судить за убийство в Рождество
Зарубив мужчину топором, он попытался сжечь его вместе с баней
11.01.2026 в 15:17
Пассажира Хонды в Улан-Удэ убило дорожное ограждение
ДТП произошло ночью на проспекте Строителей
11.01.2026 в 11:20
Водитель, устроивший ДТП в Бурятии, был пьян
Он выехал на встречную полосу
10.01.2026 в 16:28
В Улан-Удэ едва не сгорел отдел СКР по Железнодорожному району
Электропроводка не выдержала нагрузки от электрообогревателей
10.01.2026 в 16:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru