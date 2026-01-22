Происшествия 22.01.2026 в 10:28

В Бурятии водитель сбил на обочине девочку и влетел в столб из-за пса

Животное выскочило на дорогу
Текст: Карина Перова
Фото: УГИБДД по Бурятии

Вчера вечером в селе Баргузин в Бурятии случилось ДТП из-за выбежавшей на дорогу собаки. В аварию угодил 38-летний водитель автомобиля «Тойота Платц» и пешеход – школьница.

Автомобилист ехал со стороны улицы Очирова в сторону улицы Братьев Козулиных. Из-за выскочившего пса мужчина не справился с управлением. Машину занесло, после она сбила шедшую по обочине 10-летнюю девочку и врезалась в столб.

«В результате ДТП школьница была доставлена в медицинское учреждение, диагностировано растяжение голеностопного сустава. Пешехода отпустили домой», - отметили в ГАИ республики.

Теги
ДТП ГАИ собака

