Происшествия 26.01.2026 в 12:23

В Бурятии многодетная семья чуть не погибла от перекалившейся печки

Ее топили практически без перерыва
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии многодетная семья чуть не погибла от перекалившейся печки
В одном из садоводств Бурятии из-за неправильной эксплуатации печки едва не произошла огненная трагедия. Семья - мама и пятеро детей - проживала в неблагоустроенном доме. Мама была вновь беременна. Печь в доме оказалась неправильно устроена, но очень много топилась. Вечером мама заметила, что деревянная перегородка, примыкавшая к печи, дымится. С помощью знакомых она ее разобрала. Однако печь продолжала активно топиться. Ночью от жары потолочные перекрытия стали тлеть, а к утру дом начал заполняться дымом. Вот-вот мог начаться пожар. Мама вовремя проснулась и быстро вывела детей на улицу. Никто не пострадал.

"Большая удача, что этот случай закончился достаточно беспроблемно. Была бы большая трагедия, если бы случилось что-то непоправимое", - говорят в ГУ МЧС России по Бурятии. Спасатели напоминают, что правильное устройство печи предполагает отделение ее от деревянных конструкций дома "разделками" - дополнительным рядом кирпичей. Иначе есть угроза пожара.

Что касается печной трубы в месте ее прохода через потолочные перекрытия. Там тоже надо сделать "разделку". Если труба просто идет прямо вверх и выходит наружу, то, скорее всего, печь обустроена неверно. Спасатели призывают жителей республики обратить на это внимание.

Фото: сгенеририовано GigaChat

