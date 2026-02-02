В центре Улан-Удэ на пожаре обнаружили тело мужчины

Минувшей ночью на улице Ленина в Улан-Удэ загорелась квартира в жилом доме. Из соседнего помещения самостоятельно эвакуировались 4 человека.

Не обошлось без страшных последствий – во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины. 25 специалистов ликвидировали огонь на площади 200 «квадратов» с помощью семи единиц техники.

«Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.