В Бурятии разоблачили угольного махинатора

Следственный Комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего предпринимателя из Прибайкальского района. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств, приобретенных преступным путем.Как рассказали в следственном ведомстве, в июне 2023 года по итогам аукциона бизнесмен заключил контракт с коммунальным предприятием в селе Турунтаево на поставку 6 тысяч тонн каменного угля определенной марки и качества на общую сумму почти 21 млн рублей. Однако в дальнейшем он закупил и поставил заказчику дешевый бурый уголь, с более низкими характеристиками, цена которого почти в два раза была меньше заявленной.«Таким образом фигурант путем обмана представителей заказчика похитил более 7 млн рублей. Помимо материального ущерба его действия повлекли нарушение теплового режима на котельных предприятия, увеличение расхода топлива из-за его низких показателей теплоотдачи, понижение температуры теплоносителя, поставляемого в учреждения и многоквартирные дома. После хищения средств обвиняемый совершил ряд финансовых операций по их переводу на счета других организаций для легализации доходов, полученных преступным путем», - сообщили в Следственном комитете.Махинации злоумышленника разоблачили сотрудники УЭБиПК МВД Бурятии. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.