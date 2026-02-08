Происшествия 08.02.2026 в 10:54

На трассе «Байкал» очередное столкновение легковушки с грузовой фурой

Погибла вся семья - мама и двое маленьких детей
A- A+
Текст: Иван Иванов
На трассе «Байкал» очередное столкновение легковушки с грузовой фурой
Фото: ТГ-канал Следком 38

В последние годы увеличение объема грузоперевозок по маршруту запад России - Китай стало заметной и весьма опасной тенденцией, Особенно важен участок автодороги Р-258 «Байкал», который обслуживает грузовые автомобили, направляющиеся на восток — в Китай. Однако трасса не была своевременно приспособлена к новым условиям. Это приводит к росту аварий, зачастую с трагическими последствиями.

7 февраля на 78-м километре дороги Р-258 «Байкал» произошла страшная авария, - сообщает пресс-служба Следкома по Иркутской области. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое детей и женщина. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть нескольких человек.

По предварительным данным, около полудня 26-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Королла Спасио» не справилась с управлением. В результате — произошло выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. В результате этого страшного аварийного происшествия на месте погибли двое детей — 2017 и 2020 годов рождения, а также женщина. 
На месте происшествия работают следователи и полиция. Проводятся все необходимые следственные действия, расследование продолжается.

Теги
авария

Все новости

Жителям Бурятии рассказали, как провести день перед Сагаалганом
08.02.2026 в 10:58
На трассе «Байкал» очередное столкновение легковушки с грузовой фурой
08.02.2026 в 10:54
Спортивные клубы Бурятии могут получить грант до 3 млрд рублей
08.02.2026 в 10:09
В Улан-Удэ работники жалуются на психологическое насилие
08.02.2026 в 08:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 8 февраля 2026 года
08.02.2026 в 07:01
Филолог из Улан-Удэ спасла автомобилистов страны
08.02.2026 в 07:00
Туристы из Бурятии смогут полететь в Индию через Улан-Батор
07.02.2026 в 15:25
В Бурятии продолжат ремонтировать трассу «Улан-Удэ — Романовка – Чита»
07.02.2026 в 13:28
Жительница Бурятии построила дом на «дальневосточном гектаре» за три года
07.02.2026 в 13:26
Бурятия и Сербия провели телемост к презентации книги о Савве Рагузинском
07.02.2026 в 13:24
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ заслуженного врача осудили за смерть пациентки
Однако отбывать наказание медику не придется
06.02.2026 в 17:29
В поселке в Бурятии загорелась квартира в трехэтажке
Пострадал 60-летний мужчина
06.02.2026 в 16:46
В Улан-Удэ пропал 14-летний школьник
Дома он не появляется уже сутки
06.02.2026 в 13:47
В Улан-Удэ затопило подвал дома на Бабушкина
Жильцы засорили канализацию
06.02.2026 в 12:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru