На трассе «Байкал» очередное столкновение легковушки с грузовой фурой

В последние годы увеличение объема грузоперевозок по маршруту запад России - Китай стало заметной и весьма опасной тенденцией, Особенно важен участок автодороги Р-258 «Байкал», который обслуживает грузовые автомобили, направляющиеся на восток — в Китай. Однако трасса не была своевременно приспособлена к новым условиям. Это приводит к росту аварий, зачастую с трагическими последствиями.



7 февраля на 78-м километре дороги Р-258 «Байкал» произошла страшная авария, - сообщает пресс-служба Следкома по Иркутской области. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое детей и женщина. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть нескольких человек.



По предварительным данным, около полудня 26-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Королла Спасио» не справилась с управлением. В результате — произошло выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. В результате этого страшного аварийного происшествия на месте погибли двое детей — 2017 и 2020 годов рождения, а также женщина.

На месте происшествия работают следователи и полиция. Проводятся все необходимые следственные действия, расследование продолжается.