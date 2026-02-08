В январе поступило 68 заявок на поиск людей в Бурятии

Статистика поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Республике Бурятия за январь этого года:

Поступило заявок на поиск: 68

Найдены живыми: 55 человек

Найдены погибшими: 1 человек

Родные найдены: 1 человек

Неподтвержденные заявки: 6

Поиски тех, кто до сих пор не найден, продолжаются: волонтеры распространяют ориентировки и проверяют все поступающие сведения.

Как отметил поисково-спасательный отряд, зимний период — особенно опасное время для пропажи людей. Холод, метели и глубокий снег не только осложняют поиски, но и напрямую угрожают жизни потерявшегося. Наибольшему риску в это время года подвержены пожилые люди: с возрастом терморегуляция организма нарушается, снижается чувствительность к холоду и замедляется реакция. Именно поэтому зимой к безопасности старшего поколения нужно относиться с удвоенным вниманием.