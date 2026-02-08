В январе поступило 68 заявок на поиск людей в Бурятии
Статистика поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Республике Бурятия за январь этого года:
Поступило заявок на поиск: 68
Найдены живыми: 55 человек
Найдены погибшими: 1 человек
Родные найдены: 1 человек
Неподтвержденные заявки: 6
Поиски тех, кто до сих пор не найден, продолжаются: волонтеры распространяют ориентировки и проверяют все поступающие сведения.
Как отметил поисково-спасательный отряд, зимний период — особенно опасное время для пропажи людей. Холод, метели и глубокий снег не только осложняют поиски, но и напрямую угрожают жизни потерявшегося. Наибольшему риску в это время года подвержены пожилые люди: с возрастом терморегуляция организма нарушается, снижается чувствительность к холоду и замедляется реакция. Именно поэтому зимой к безопасности старшего поколения нужно относиться с удвоенным вниманием.