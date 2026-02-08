Происшествия 08.02.2026 в 13:36

В январе поступило 68 заявок на поиск людей в Бурятии

Поисковый отряд «Лиза Алерт» подвел итоги за месяц
A- A+
Текст: Номер один
В январе поступило 68 заявок на поиск людей в Бурятии
Фото: Номер один

Статистика поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Республике Бурятия за январь этого года:

Поступило заявок на поиск: 68

Найдены живыми: 55 человек

Найдены погибшими: 1 человек

Родные найдены: 1 человек

Неподтвержденные заявки: 6

Поиски тех, кто до сих пор не найден, продолжаются: волонтеры распространяют ориентировки и проверяют все поступающие сведения.

Как отметил поисково-спасательный отряд, зимний период — особенно опасное время для пропажи людей. Холод, метели и глубокий снег не только осложняют поиски, но и напрямую угрожают жизни потерявшегося. Наибольшему риску в это время года подвержены пожилые люди: с возрастом терморегуляция организма нарушается, снижается чувствительность к холоду и замедляется реакция. Именно поэтому зимой к безопасности старшего поколения нужно относиться с удвоенным вниманием.

Теги
лиза алерт

Все новости

В Якутии предложили населению топить дома ветками
08.02.2026 в 13:43
В январе поступило 68 заявок на поиск людей в Бурятии
08.02.2026 в 13:36
Физрук из Улан-Удэ завоевала золото в международных соревнованиях
08.02.2026 в 12:34
Жителям Бурятии рассказали, как провести день перед Сагаалганом
08.02.2026 в 10:58
На трассе «Байкал» очередное столкновение легковушки с грузовой фурой
08.02.2026 в 10:54
Спортивные клубы Бурятии могут получить грант до 3 млрд рублей
08.02.2026 в 10:09
В Улан-Удэ работники жалуются на психологическое насилие
08.02.2026 в 08:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 8 февраля 2026 года
08.02.2026 в 07:01
Филолог из Улан-Удэ спасла автомобилистов страны
08.02.2026 в 07:00
Туристы из Бурятии смогут полететь в Индию через Улан-Батор
07.02.2026 в 15:25
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
На трассе «Байкал» очередное столкновение легковушки с грузовой фурой
Погибла вся семья - мама и двое маленьких детей
08.02.2026 в 10:54
В Улан-Удэ заслуженного врача осудили за смерть пациентки
Однако отбывать наказание медику не придется
06.02.2026 в 17:29
В поселке в Бурятии загорелась квартира в трехэтажке
Пострадал 60-летний мужчина
06.02.2026 в 16:46
В Улан-Удэ пропал 14-летний школьник
Дома он не появляется уже сутки
06.02.2026 в 13:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru