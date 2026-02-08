Происшествия 08.02.2026 в 15:40

В Бурятии аварию ликвидировали бы гораздо быстрее

в Иркутской  области затянули процесс восстановления теплоснабжения замерзающего города Бодайбо
Текст: Иван Иванов
В Бурятии аварию ликвидировали бы гораздо быстрее
Фото: ru. freepik.com

Приезд целого десанта  чиновников во главе с губернатором иркутской области Игорем Кобзевым в замерзающий город Бодайбо постепенно начинает давать результаты спустя 9 дней после аварии. Подключены первые 10% домов от замёрзшего жилого фонда. Как сообщает «Иркутск Сегодня», с 30 января в регионе действует режим чрезвычайной ситуации из-за крупной коммунальной аварии, которая затронула значительную часть жилого фонда.

К 8 февраля бригады коммунальщиков смогли восстановить подачу тепла в 10 жилых домов. В списке – индивидуальные жилые дома по улице Солнечной: № 1 а, 1 б, 1 г, 1 е и 2, а также многоквартирные дома № 3, 5, 5 б, 5 в, 6 в по улице Садовой. В данных домах проживают 87 человек, и специалисты продолжают работу по полному восстановлению теплообеспечения.

Напомним, тепло в городе пропало 30 января после перемерзания местного водовода и  в городе введён режим чрезвычайной ситуации. Изначально в зону ЧС попали 141 дом, однако впоследствии список был расширен до 167 домов, пострадавших от аварии.

Также в конце января без отопления остались две образовательные организации — школа № 3 и специальная коррекционная школа. В настоящий момент тепло в учебные учреждения поступает, однако здания еще находятся на стадии отогрева. В пресс-службе правительства Иркутской области отметили, что на месте работают специалисты со всей области, а также, что губернатор Игорь Кобзев и профильные министерства контролируют ситуацию.

Губернатор региона Игорь Кобзев подчеркнул, что в силах увеличить темпы ликвидации аварии, и все необходимые ресурсы направлены на скорейшее завершение работ. Специалисты делают все возможное, чтобы минимизировать неудобства для жителей и обеспечить полноценное восстановление тепла в оставшихся домах.

Между тем в Бурятии полагают, что данный инцидент просто «неслыханный» по масштабам и самое главное, отличается слишком медленными темпами восстановления теплоснабжения.

«С самого  начала в Бодайбо коммунальные  службы были неспособны оперативно предотвратить аварию и самое главное действовать в режиме чрезвычайной ситуации по ликвидации последствий. В Улан-Удэ ранее происходили похожие по масштабам аварии,  но их ликвидировали максимум за несколько дней. Причем не допускали полного прекращения теплоснабжения, как это было в Бодайбо. Этот случай показывает насколько важна отработка планов по действию в период чрезвычайных ситуаций. Которые должны отрабатываться на местах постоянно», - комментировала ситуацию улан-удэнский эксперт в области теплоснабжения Марина Елизова.

