Происшествия 13.02.2026 в 14:55

«Собирайтесь, ваш ребенок утонул»

Соседи по камерам нашли родителей 8-летней девочки, провалившейся под лед на Оби
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Собирайтесь, ваш ребенок утонул»
Фото: спасатели МАСС / предоставлено КП-Новосибирск местными жителями
В Новосибирске продолжаются поиски восьмилетней девочки, которая ушла под лед после катания на плюшке на берегу Оби.

Как сообщает КП-Новосибирск, все произошло вечером 12 февраля в районе ЖК «Венеция 2». По словам местных жителей, семья приехала в гости, и взрослые отпустили девочку гулять. Она взяла с собой тюбинг и отправилась в сторону Оби.

- Кто-то из жителей ЖК увидел, что девочка пошла самостоятельно к реке, сообщил спасателям о том, что ребенок находится у Оби. После этого девочку никто не видел. Вся «Венеция» забила тревогу и начали искать школьницу и ее родителей, - рассказал КП-Новосибирск один из местных жителей.

То, как ребенок шел в сторону Оби, попало на камеру видеонаблюдения.

- Моя жена по камерам смогла определить, откуда выходила девочка, и с какого она подъезда. Мы выяснили, что девочка с шестого этажа, пошли по всем квартирам стучать. В одной из них нам открыл мужчина, мы фото плюшки сначала показывали, спросили его ли плюшка? Он нас не сразу понял, потом жена показала видео или скрин с экрана камер, и спросила: «Девочка ваша?». Он сказал: «Да». После этого он позвал девушку, та подошла, и мы сказали: «Собирайтесь, вас все службы ищут, ваш ребенок пропал, возможно, утонул», - добавил местный житель.

Вечером того же дня в соседском чате написали, что тело ребенка нашли. Однако утром 13 февраля спасатели опровергли эту информацию: поиски продолжаются.

Следователи СУ СК России по Новосибирской области по факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Все новости

Автовладельцев в Улан-Удэ просят убрать машины с обочин
13.02.2026 в 17:52
Бурятия примет участие в Восточном экономическом форуме
13.02.2026 в 17:06
В Бурятии бывший защитник Родины стал серийным мошенником
13.02.2026 в 16:36
На Байкале в Бурятии браконьеры выловили почти три тонны рыбы
13.02.2026 в 16:28
Где детская мечта о танцах становится профессией на всю жизнь
13.02.2026 в 16:24
В Улан-Удэ выбрали лучших педагогов бурятского языка
13.02.2026 в 15:53
В Бурятии спасли двухлетнего малыша, проглотившего 20 магнитных шариков
13.02.2026 в 15:22
В Бурятии могут возродить выпуск пеляди в озера Еравны
13.02.2026 в 14:58
«Собирайтесь, ваш ребенок утонул»
13.02.2026 в 14:55
В селе в Бурятии должникам ставят заглушки на канализацию
13.02.2026 в 14:39
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
В Бурятии бывший защитник Родины стал серийным мошенником
От рук афериста пострадали более десяти человек
13.02.2026 в 16:36
В районе Бурятии в ДТП пострадал 5-летний ребенок
Водители столкнувшихся иномарок доставлены в больницу
13.02.2026 в 11:55
В сотых кварталах Улан-Удэ внедорожник влетел в стоящую фуру
В ДТП пострадали двое несовершеннолетних
13.02.2026 в 11:28
В Улан-Удэ повязали директора «Снежинки»
Правоохранители обвиняют его в мошенничестве
13.02.2026 в 11:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru