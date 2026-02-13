Происшествия 13.02.2026 в 14:55
«Собирайтесь, ваш ребенок утонул»
Соседи по камерам нашли родителей 8-летней девочки, провалившейся под лед на Оби
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске продолжаются поиски восьмилетней девочки, которая ушла под лед после катания на плюшке на берегу Оби.
Как сообщает КП-Новосибирск, все произошло вечером 12 февраля в районе ЖК «Венеция 2». По словам местных жителей, семья приехала в гости, и взрослые отпустили девочку гулять. Она взяла с собой тюбинг и отправилась в сторону Оби.
- Кто-то из жителей ЖК увидел, что девочка пошла самостоятельно к реке, сообщил спасателям о том, что ребенок находится у Оби. После этого девочку никто не видел. Вся «Венеция» забила тревогу и начали искать школьницу и ее родителей, - рассказал КП-Новосибирск один из местных жителей.
То, как ребенок шел в сторону Оби, попало на камеру видеонаблюдения.
- Моя жена по камерам смогла определить, откуда выходила девочка, и с какого она подъезда. Мы выяснили, что девочка с шестого этажа, пошли по всем квартирам стучать. В одной из них нам открыл мужчина, мы фото плюшки сначала показывали, спросили его ли плюшка? Он нас не сразу понял, потом жена показала видео или скрин с экрана камер, и спросила: «Девочка ваша?». Он сказал: «Да». После этого он позвал девушку, та подошла, и мы сказали: «Собирайтесь, вас все службы ищут, ваш ребенок пропал, возможно, утонул», - добавил местный житель.
Вечером того же дня в соседском чате написали, что тело ребенка нашли. Однако утром 13 февраля спасатели опровергли эту информацию: поиски продолжаются.
Следователи СУ СК России по Новосибирской области по факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
