Происшествия 16.02.2026 в 11:41
Двое пешеходов в Бурятии попали под колеса автоледи
Мужчина и женщина отделались испугом
Текст: Елена Кокорина
Вчера вечером в Тарбагатайском районе Бурятии 48-летняя водитель автомобиля «Рено Сандеро» сбила двух человек вне пешеходного перехода.
- Женщина ехала со стороны ул. Цветочной в направлении ул. Черемуховой ДНТ «Булаг» и наехала на пешеходов, шедших в попутном направлении без светоотражающих элементов. В результате ДТП 48-летняя женщина и 49-летний мужчина получили травмы, после осмотра и оказания помощи отпущены домой, - сообщили в ГИБДД РБ.
Фото: ГИБДД РБ
