Двое пешеходов в Бурятии попали под колеса автоледи

Мужчина и женщина отделались испугом
Текст: Елена Кокорина
Двое пешеходов в Бурятии попали под колеса автоледи

Вчера вечером в Тарбагатайском районе Бурятии 48-летняя водитель автомобиля «Рено Сандеро» сбила двух человек вне пешеходного перехода.

- Женщина ехала со стороны ул. Цветочной в направлении ул. Черемуховой ДНТ «Булаг» и наехала на пешеходов, шедших в попутном направлении без светоотражающих элементов. В результате ДТП 48-летняя женщина и 49-летний мужчина получили травмы, после осмотра и оказания помощи отпущены домой, - сообщили в ГИБДД РБ.  

Фото: ГИБДД РБ

