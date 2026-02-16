Происшествия 16.02.2026 в 14:40

Водитель иномарки перевернулся на мосту в Улан-Удэ

Причиной ДТП стало лопнувшее колесо
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Водитель иномарки перевернулся на мосту в Улан-Удэ

В полиции Бурятии рассказали о ДТП, которое произошло сегодня днем на мосту «Бегущая лань». По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля «Хонда» потерял управление во время движения из-за лопнувшего колеса.

- В результате аварии он наехал на дорожное ограждение и опрокинулся. В автомобиле находился только водитель. В результате ДТП никто не пострадал. Просим водителей учесть данную ситуацию при выборе маршрутов движения, - сообщили в Госавтоинспекции МВД Бурятии.

Фото: полиция РБ

Теги
дтп

Все новости

В Бурятии сельчане тоскуют по закрывшейся школе
16.02.2026 в 15:12
Водитель иномарки перевернулся на мосту в Улан-Удэ
16.02.2026 в 14:40
В Улан-Удэ чиновник подставился на строительстве третьего моста
16.02.2026 в 14:30
В Бурятии три дня будет тепло, а потом снова ударят морозы
16.02.2026 в 14:26
У подростков Забайкалья отберут бензин и "спички"
16.02.2026 в 14:03
В столице Монголии откроют все частные парковки для общего доступа в праздники Нового года
16.02.2026 в 14:03
В Бурятии стартовал первый этап реконструкции Нюгуйского моста
16.02.2026 в 14:01
В столовой организовали майнинг-ферму
16.02.2026 в 13:51
Спортсменка из Бурятии пробилась на первенство Европы по тхэквондо ИТФ
16.02.2026 в 13:32
В Улан-Удэ представят картины о легендарной стране у Байкала Баргуджин Токум
16.02.2026 в 13:08
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ чиновник подставился на строительстве третьего моста
Сотрудника Бурятрегионавтодора осудили за служебный подлог
16.02.2026 в 14:30
Двое пешеходов в Бурятии попали под колеса автоледи
Мужчина и женщина отделались испугом
16.02.2026 в 11:41
Житель Бурятии угрожал жене ружьем, украденным у покойного соседа
Мужчину задержали полицейские
16.02.2026 в 11:01
В Бурятии насмерть сбили молодого мужчину
Водитель скрылся с места происшествия
16.02.2026 в 10:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru