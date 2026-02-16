Водитель иномарки перевернулся на мосту в Улан-Удэ

В полиции Бурятии рассказали о ДТП, которое произошло сегодня днем на мосту «Бегущая лань». По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля «Хонда» потерял управление во время движения из-за лопнувшего колеса.

- В результате аварии он наехал на дорожное ограждение и опрокинулся. В автомобиле находился только водитель. В результате ДТП никто не пострадал. Просим водителей учесть данную ситуацию при выборе маршрутов движения, - сообщили в Госавтоинспекции МВД Бурятии.

Фото: полиция РБ