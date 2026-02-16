Происшествия 16.02.2026 в 14:40
Водитель иномарки перевернулся на мосту в Улан-Удэ
Причиной ДТП стало лопнувшее колесо
Текст: Елена Кокорина
В полиции Бурятии рассказали о ДТП, которое произошло сегодня днем на мосту «Бегущая лань». По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля «Хонда» потерял управление во время движения из-за лопнувшего колеса.
- В результате аварии он наехал на дорожное ограждение и опрокинулся. В автомобиле находился только водитель. В результате ДТП никто не пострадал. Просим водителей учесть данную ситуацию при выборе маршрутов движения, - сообщили в Госавтоинспекции МВД Бурятии.
Фото: полиция РБ
