Происшествия 16.02.2026 в 16:54

В Бурятии столкнулись иномарка и грузовик с дровами

Пострадала водитель легковушки
Текст: Карина Перова
В Бурятии столкнулись иномарка и грузовик с дровами
Фото: УГИБДД по Бурятии

В Прибайкальском районе Бурятии столкнулись иномарка «Ниссан Альмера» и грузовик «Мазда Бонго» с дровами. ДТП случилось сегодня около 12:30 на 33-м километре автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян».

В аварии пострадала 32-летняя водитель легковушки. Как отметили в телеграм-канале «Прибайкалье-инфо.24/7», у нее может быть перелом правой ноги. Понадобилась деблокировка.

На участке вводили реверсивное движение. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.

Теги
ДТП ГАИ

