В Бурятии столкнулись иномарка и грузовик с дровами

В Прибайкальском районе Бурятии столкнулись иномарка «Ниссан Альмера» и грузовик «Мазда Бонго» с дровами. ДТП случилось сегодня около 12:30 на 33-м километре автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян».

В аварии пострадала 32-летняя водитель легковушки. Как отметили в телеграм-канале «Прибайкалье-инфо.24/7», у нее может быть перелом правой ноги. Понадобилась деблокировка.

На участке вводили реверсивное движение. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.