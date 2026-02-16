Происшествия 16.02.2026 в 17:13

В Бурятии виновник ДТП с покалеченной женщиной избежал срока

В этом ему помогли начальник следствия и помощник прокурора
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии виновник ДТП с покалеченной женщиной избежал срока
Фото: архив «Номер один»
Заиграевский районный суд вынес решение в отношении водителя, по вине которого тяжело пострадала женщина. Мужчине грозило до 7 лет колонии, но вместо этого он получил судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Как следует из материалов дела, обвиняемый ехал на «Тойоте Премио» по проселочной дороге со скоростью не менее 80 км/ч, что уже является нарушением. Вместе с ним в машине ехали несколько пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. В какой-то момент водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии одна пассажирка иномарки получила множество переломов и травм, включая компрессионно-оскольчатый перелом тела 2-го поясничного позвонка и закрытый перелом костей таза. Здоровью женщины был причинен тяжкий вред.

После аварии водитель покинул место ДТП. К слову, прав на управление автомобилем у него не было.

По итогам расследования мужчине предъявили обвинение по п. «б» и «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ. Санкции данной статьи в максимальном варианте предусматривают до 7 лет лишения свободы. Однако ничего подобного не произошло.

На суде начальник следственного отдела райотдела полиции ходатайствовала о прекращении уголовного дела и назначении подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Сам обвиняемый данное ходатайство поддержал. Мужчина пояснил, что полностью признает вину и имеет возможность оплатить судебный штраф.

Потерпевшая против прекращения уголовного дела тоже не возражала. Она сообщила, что не имеет материальных претензий к водителю.

За такой исход выступила даже помощник прокурора. Она заявила, что «ходатайство органа следствия является обоснованным и подлежит удовлетворению».

Встретив такое единодушие всех участников процесса, суд постановил ходатайство удовлетворить.

«Обвиняемый не судим, обвиняется в совершении преступления средней тяжести, характеризуется удовлетворительно, имеет возможность оплатить судебный штраф. Он оказал материальную помощь потерпевшей, принес ей извинения, раскаялся в содеянном и дал подробные признательные показания. Кроме того, оказывает материальную помощь организации, поддерживающей участников СВО», - обосновала свое решение Фемида.

Таким образом, уголовное дело в отношении водителя было прекращено. Ему назначили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Теги
ДТП суд

Все новости

В Бурятии пройдет схватка лучших «цифровых» танкистов
16.02.2026 в 17:50
В пятницу 13-го в Улан-Удэ родилось 11 мальчиков и 11 девочек
16.02.2026 в 17:28
В Бурятии виновник ДТП с покалеченной женщиной избежал срока
16.02.2026 в 17:13
В Бурятии столкнулись иномарка и грузовик с дровами
16.02.2026 в 16:54
В Бурятии запустили проект для ускорения селекционного прогресса в овцеводстве
16.02.2026 в 16:44
В трудной ситуации государство поддержит
16.02.2026 в 15:42
Житель Бурятии втайне оформил 50 микрозаймов на других людей
16.02.2026 в 15:40
В Бурятии сельчане тоскуют по закрывшейся школе
16.02.2026 в 15:12
Водитель иномарки перевернулся на мосту в Улан-Удэ
16.02.2026 в 14:40
В Улан-Удэ чиновник подставился на строительстве третьего моста
16.02.2026 в 14:30
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
В Бурятии столкнулись иномарка и грузовик с дровами
Пострадала водитель легковушки
16.02.2026 в 16:54
Водитель иномарки перевернулся на мосту в Улан-Удэ
Причиной ДТП стало лопнувшее колесо
16.02.2026 в 14:40
В Улан-Удэ чиновник подставился на строительстве третьего моста
Сотрудника Бурятрегионавтодора осудили за служебный подлог
16.02.2026 в 14:30
Двое пешеходов в Бурятии попали под колеса автоледи
Мужчина и женщина отделались испугом
16.02.2026 в 11:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru