В Бурятии виновник ДТП с покалеченной женщиной избежал срока

Заиграевский районный суд вынес решение в отношении водителя, по вине которого тяжело пострадала женщина. Мужчине грозило до 7 лет колонии, но вместо этого он получил судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.Как следует из материалов дела, обвиняемый ехал на «Тойоте Премио» по проселочной дороге со скоростью не менее 80 км/ч, что уже является нарушением. Вместе с ним в машине ехали несколько пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. В какой-то момент водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии одна пассажирка иномарки получила множество переломов и травм, включая компрессионно-оскольчатый перелом тела 2-го поясничного позвонка и закрытый перелом костей таза. Здоровью женщины был причинен тяжкий вред.После аварии водитель покинул место ДТП. К слову, прав на управление автомобилем у него не было.По итогам расследования мужчине предъявили обвинение по п. «б» и «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ. Санкции данной статьи в максимальном варианте предусматривают до 7 лет лишения свободы. Однако ничего подобного не произошло.На суде начальник следственного отдела райотдела полиции ходатайствовала о прекращении уголовного дела и назначении подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.Сам обвиняемый данное ходатайство поддержал. Мужчина пояснил, что полностью признает вину и имеет возможность оплатить судебный штраф.Потерпевшая против прекращения уголовного дела тоже не возражала. Она сообщила, что не имеет материальных претензий к водителю.За такой исход выступила даже помощник прокурора. Она заявила, что «ходатайство органа следствия является обоснованным и подлежит удовлетворению».Встретив такое единодушие всех участников процесса, суд постановил ходатайство удовлетворить.«Обвиняемый не судим, обвиняется в совершении преступления средней тяжести, характеризуется удовлетворительно, имеет возможность оплатить судебный штраф. Он оказал материальную помощь потерпевшей, принес ей извинения, раскаялся в содеянном и дал подробные признательные показания. Кроме того, оказывает материальную помощь организации, поддерживающей участников СВО», - обосновала свое решение Фемида.Таким образом, уголовное дело в отношении водителя было прекращено. Ему назначили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.