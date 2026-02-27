Происшествия 27.02.2026 в 10:00

В Бурятии «раскулачили» попавшегося на мошенничестве бизнесмена

Махинатор подсунул предприятию ЖКХ дешевый и некачественный уголь
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Прибайкальский районный суд вынес приговор в отношении 33-летнего предпринимателя, которого поймали на махинациях с углем. 

Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, в июне 2023 года по итогам аукциона бизнесмен заключил контракт с коммунальным предприятием в селе Турунтаево на поставку 6 тысяч тонн каменного угля определенной марки и качества на общую сумму почти 21 млн рублей. Однако в дальнейшем он закупил и поставил заказчику дешевый бурый уголь, с более низкими характеристиками, цена которого почти в два раза была меньше заявленной.

«Таким образом фигурант путем обмана заказчика похитил более 7 млн рублей. Помимо материального ущерба его действия повлекли нарушение теплового режима на котельных предприятия, увеличение расхода топлива из-за его низких показателей теплоотдачи, понижение температуры теплоносителя, поставляемого в учреждения и многоквартирные дома. После хищения средств обвиняемый совершил ряд финансовых операций по их переводу на счета других организаций для легализации доходов, полученных преступным путем», - сообщали в следственном ведомстве.

Ущерб от действий угольного махинатора правоохранители оценили в 7,1 млн рублей. После возбуждения уголовного дела бизнесмену пришлось его возместить.

Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, Прибайкальский райсуд признал предпринимателя виновным в мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем. Итоговый приговор: 4 года лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Также у бизнесмена конфисковали легализованные средства на сумму 5,7 млн рублей.

