Происшествия 27.02.2026 в 17:38
Мать погибшего в танке подростка из Якутска пожаловалась в Генпрокуратуру
Мальчик интересовался военной техникой и хотел стать военнослужащим
Текст: Иван Иванов
28 февраля исполнится 40 дней со дня трагедии, когда в Якутске внутри экспонатного танка в музее погиб 16-летний школьник Антон Алексеев. Его безутешная мать, Айталина Егорова, рассказала журналистам SakhaDay о характере сына — добром, умном и невероятно патриотичном мальчике, и выразила стремление добиться справедливости и предотвратить подобные трагедии в будущем.
По словам Айталины, её сын впервые увидел прототип танка «Алеша» на открытии выставки военной техники в музее «Россия — Моя история» в ноябре. В этот день она даже сделала фотографию Антона, стоящего рядом с танком, внутри которого он погиб в январе 2026 года. Женщина отмечает, что дети, особенно мальчишки, часто интересуются военной техникой, не задумываясь о возможной опасности. Она также рассказывает, что 20 января, в теплый и солнечный день, Антон вместе с другом снова пришли в музей, чтобы посмотреть на экспонат. Вскоре после того, как они залезли внутрь танка, сработал механизм, и всё произошло мгновенно. Мальчик погиб на глазах у своего друга. Сейчас юный свидетель проходит психологическую терапию, а мать отмечает, что, по словам экспертов, смерть Антона наступила мгновенно, и он не почувствовал боли.
Айталина говорит, что она и её муж старались дать своему сыну всё самое лучшее — образование, развитие памяти и навыков. Уже в четыре года он бегло читал, учился на специальных курсах и проявлял интерес к военной тематике. В подростковом возрасте Антон заявил матери, что обязательно пойдет служить в армию, и выражал свою патриотическую позицию. Мать говорит, что никто даже не мог предположить, что трагедия случится именно из-за таких экспонатов, которые должны быть безопасны.
После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (часть 1 статьи 109 УК РФ), однако родители уверены, что дело должно быть переквалифицировано. Они настаивают на том, чтобы виновными признали тех, кто несет ответственность за безопасность экспонатов. Айталина подчеркивает, что танк-убийца с открытым люком и без должных ограничений стоял в музее, где по стандартам должна была быть обеспечена его безопасность, а наличие таких экспонатов в подобных учреждениях вызывает серьёзные опасения. В будущем она хочет, чтобы ответственность за подобные инциденты несли не только отдельные лица, но и руководители музеев по всей стране, чтобы трагедии такого рода больше не повторялись.
Родители собирают петицию, чтобы привлечь внимание общественности и органов власти к своей просьбе. Они требуют пересмотра уголовного дела и взятия расследования под контроль Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России. В их обращении звучит желание обезопасить других детей и ужесточить контроль за подобными экспонатами, чтобы смерть Антона стала последней трагедией такого рода. Добавим, что отец мальчика, как сообщает портал, является военнослужащим.
