15.03.2026 в 15:48

В Якутии банда в камуфляжной форме напала на колонну грузовиков

Преступники атаковали водителей,  ехавших с грузом  из Иркутска

A- A+
Текст: Иван Иванов
Инцидент произошел 12 марта 2026 года около 18:00 по местному времени на автотрассе между селом Аргахтах Среднеколымского района и поселком Андрюшкино Нижнеколымского района. Об этом сообщает портал Sakha.day.

Колонна, состоящая из грузовиков марок «Вольво», МАЗ следовала из Иркутской области в поселок Билибино Чукотского автономного округа. В результате разбойного нападения водители транспортных средств получили телесные повреждения.

Добычей нападавших стали деньги в сумме около 300 тысяч рублей наличными. Также были похищены три пластиковые емкости с металлическим ободком, электрогенератор неустановленной марки и автомобильные цепи.

По информации, распространявшейся в социальных сетях, в совершении преступления подозревались шесть человек. На момент составления ориентировки их личности установлены не были. Известно, что нападавшие передвигались на автомобиле УАЗ «буханка» серого цвета с помятым кузовом. Нападавшие были в черных масках: четверо были одеты в камуфлированную одежду, двое — в гражданскую. При себе они имели огнестрельное оружие, предположительно карабин «Сайга», из которого было произведено не менее двух выстрелов, один из которых дал осечку.

Ориентировка также содержала приметы автомобиля УАЗ: серый цвет, помятый кузов, китайские линзованные фары, ПЭТ-пленки по бокам и фаркоп. Регистрационные номера машины были закрыты.

Прокуратура республики официально подтвердила информацию о разбойном нападении. В ведомстве сообщили: «В Среднеколымском районе сообщено о разбое, где у двух водителей с применением оружия и насилия похищены деньги, электрогенератор и др.». Ведутся поиски преступников.


Фото: "Номер один"

Теги
Якутия нападение разбой фуры дальнобойщик

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
