В Якутии банда в камуфляжной форме напала на колонну грузовиков

Инцидент произошел 12 марта 2026 года около 18:00 по местному времени на автотрассе между селом Аргахтах Среднеколымского района и поселком Андрюшкино Нижнеколымского района. Об этом сообщает портал Sakha.day.Колонна, состоящая из грузовиков марок «Вольво», МАЗ следовала из Иркутской области в поселок Билибино Чукотского автономного округа. В результате разбойного нападения водители транспортных средств получили телесные повреждения.Добычей нападавших стали деньги в сумме около 300 тысяч рублей наличными. Также были похищены три пластиковые емкости с металлическим ободком, электрогенератор неустановленной марки и автомобильные цепи.По информации, распространявшейся в социальных сетях, в совершении преступления подозревались шесть человек. На момент составления ориентировки их личности установлены не были. Известно, что нападавшие передвигались на автомобиле УАЗ «буханка» серого цвета с помятым кузовом. Нападавшие были в черных масках: четверо были одеты в камуфлированную одежду, двое — в гражданскую. При себе они имели огнестрельное оружие, предположительно карабин «Сайга», из которого было произведено не менее двух выстрелов, один из которых дал осечку.Ориентировка также содержала приметы автомобиля УАЗ: серый цвет, помятый кузов, китайские линзованные фары, ПЭТ-пленки по бокам и фаркоп. Регистрационные номера машины были закрыты.Прокуратура республики официально подтвердила информацию о разбойном нападении. В ведомстве сообщили: «В Среднеколымском районе сообщено о разбое, где у двух водителей с применением оружия и насилия похищены деньги, электрогенератор и др.». Ведутся поиски преступников.Фото: "Номер один"