Общество 08.06.2026 в 11:00

Пассажиропоток в Улан-Удэ значительно упал

Таковы предварительные итоги исследования пассажиропотока
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Текст: Петр Санжиев
Пассажиропоток в Улан-Удэ значительно упал
Фото: архив «Номер один»

На прошлой неделе стали известны результаты обследования транспортной системы Улан-Удэ, которую провела компания из Перми. Она занимается разработкой корректировок схемы пассажироперевозок.

Сегодняшний пассажиропоток оценивается на уровне 66 миллионов пассажиров в год. «Он существенно упал по сравнению с тем, что было пять лет назад, десять лет назад», - констатируют в мэрии Улан-Удэ. Раньше было 77 миллионов.

Чиновники объясняют падение продолжающейся автомобилизацией населения, оттоком жителей, определенную роль играет то, что предприятия перевозят своих работников служебным транспортом.

«Например, авиазавод с 2022 года практикуют перевозку не менее двух тысяч своих работников на служебном автотранспорте. Это минус миллион, по году. Многие предприятия используют служебный транспорт – «ТГК-14», «Титан» и другие», - говорят в мэрии города.

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пассажиропоток общественный транспорт

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