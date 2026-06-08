В Улан-Удэ разыграют турпутевку в Китай

С 12 по 13 июня в парке имени Орешкова состоится «Верхнеудинская ярмарка». Ее очень интересной частью станет гастрофестиваль «Уда-еда» (пройдет с 11 до 18 часов). Там можно будет приобрести продукцию местных производителей.

Также проведут чайный фестиваль, где можно познакомиться с чайными традициями разных народов. И состоится выставка-продажа национально-культурных центров.

Предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности также порадуют горожан: «Бурятхлебпром», «Бурятмяспром», сыроварни, производители рыбной продукции и др. Раскинется «Город мастеров», где представят продукцию ремесленники. А «Уда-еда» пройдет в центре парка у фонтана, где выставятся 22 заведения общепита. Тут можно и посмотреть, и продегустировать, и купить. Горожанам предложат торт!

А 13 июня в 18 часов, в конце гастрофестиваля, пройдет розыгрыш путевки в Китай. Чтобы получить купон для участия, надо купить продукцию на 500 рублей. Счастливый купон потом будет определен с помощью лототрона.

12 июня состоится конкурс на лучшего шеф-повара. Победитель поедет в Хабаровск на дальневосточный конкурс профессионального мастерства. В парке раздадут бесплатно тысячу воздушных шаров, будет бесплатный аквагрим, квесты. В конкурсах можно будет выиграть самые разные призы – колбасные изделия, сыры, сувениры и др.

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