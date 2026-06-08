Общество 08.06.2026 в 10:18

В честь павших героев в Бурятии посадили семь тысяч деревьев

Посадки молодых сосен прошли в Заиграевском районе
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Текст: Елена Кокорина
В честь павших героев в Бурятии посадили семь тысяч деревьев

В Бурятии продолжают высаживать «Сады памяти» и накануне сотрудники Хандагатайского лесхоза высадили семь тысяч сеянцев сосны в честь бойцов погибших в Великой Отечественной Войне. чтобы увековечить славу о наших предках, прошедших

- Ежегодно мы участвуем в этой акции, чтобы почтить воинов, тех, кто отдал свою жизнь за Победу, за светлое будущее земляков. Посадка леса – это добрая традиция, лес неотрывно связан с человеком, тайга богата ценными ресурсами и мы помогаем ей не утратить своё разнообразие. А главное, подобные мероприятия дают возможность увековечить в истории сражения и цену Победы, славу о наших предках, прошедших Великую Отечественную Войну, - рассказали в лесхозе.

Благодаря уходу лесников, маленькие сосенки уже через десять лет обретут статус полноценного леса.

Фото: РАЛХ

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