В Бурятии подростки продолжают калечиться на мотоциклах

За выходные на дорогах Бурятии инспекторы ДПС выявили 617 нарушений ПДД. Также зафиксировано несколько аварий с участием мототехники.

Так, в субботу днем в селе Верхний Саянтуй Тарбагатайского района 17-летний мотоциклист «Ролиз Спорт» не справился с управлением, после чего врезался в забор и опрокинулся. Прав у юноши не было. Подростка с травмами доставили в медучреждение (был в мотошлеме).

«К ответственности привлечен отец подростка за передачу прав управления несовершеннолетнему», - сообщили в ГАИ республики.

Вечером в селе Нур-Тухум Селенгинского района 15-летний школьник опрокинул мотоцикл «Рэйсер». Он ехал с 17-летним приятелем – оба были без мотошлемов. Подростки получили травмы различной степени тяжести.