Общество 08.06.2026 в 10:51

В центре Улан-Удэ продавали алкоголь без лицензии

Хозяйку продуктового магазина оштрафовали на 120 тысяч рублей
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Текст: Елена Кокорина
В центре Улан-Удэ продавали алкоголь без лицензии

Улан-удэнские судебные приставы взыскали крупный административный штраф в размере 120 тысяч рублей с индивидуального предпринимателя. Женщина владеет продуктовым магазином в центре города и была признана виновной в нарушении законодательства при обороте алкогольной продукции, сообщают в УФССП республики.

Поводом для разбирательства послужила обычная проверка. В ходе контрольной закупки и осмотра товара инспекторы выявили сразу несколько нарушений: у хозяйки отсутствовала лицензия на розничную продажу спиртного, а на некоторых бутылках федеральные специальные марки были либо закрашены маркером, либо намеренно порваны. Кроме того, было установлено, что данные о сделках не вносились в единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС).

Суд привлёк предпринимательницу к административной ответственности, а судебные приставы взыскали назначенный штраф в полном объёме.

Фото: Номер один

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продажа алкоголя

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