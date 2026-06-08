В Улан-Удэ устроят праздничное перекрытие дорог

Власти Улан-Удэ поделились информацией о деталях перекрытия дорожного движения в центре города. 13 июня движение личного и общественного транспорта в районе площади Советов и окрестных улиц будет закрыто с 10 часов утра.

Впрочем, в зависимости от ситуации движение общественного транспорта могут продлить до 15 часов. Причем вероятность продления оценивается как достаточно высокая.

После проведения праздничных мероприятий будет организован вечерний вывоз горожан в различные микрорайоны Улан-Удэ. К 23 часам МУП "Городские маршруты" выставит в районе площади 16 автобусов по 8 маршрутам. Порядка 50 единиц транспорта выставят частные перевозчики.

Что касается трамваев, в центре выставят 8 вагонов по разным маршрутам. Вывоз празднующих будет проходить до полуночи.