Происшествия 08.06.2026 в 10:39

В Бурятии лошадь споткнулась и сломала ногу во время скачек

Состояние жокея удовлетворительное
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Текст: Карина Перова
В Бурятии лошадь споткнулась и сломала ногу во время скачек
Фото: архив «Номер один»

В минувшие выходные в Иволгинском районе Бурятии произошел несчастный случай на конных скачках. Отборочный турнир проходил на ипподроме Янгажинского дацана.

Как сообщает группа «Иволга-инфо.24/7», предварительно, во время забега споткнулась лошадь, получив перелом ноги. Жокея доставили в медучреждение.

Позднее мать пострадавшего сообщила, что его состояние удовлетворительное, переломов нет. От госпитализации отказался.

После происшествия организаторы состязаний осмотрели трассу. Подчеркивается, что ямок, лунок и камней на ней нет.

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скачки падение лошадь

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