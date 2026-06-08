Происшествия 08.06.2026 в 10:39
В Бурятии лошадь споткнулась и сломала ногу во время скачек
Состояние жокея удовлетворительное
Текст: Карина Перова
В минувшие выходные в Иволгинском районе Бурятии произошел несчастный случай на конных скачках. Отборочный турнир проходил на ипподроме Янгажинского дацана.
Как сообщает группа «Иволга-инфо.24/7», предварительно, во время забега споткнулась лошадь, получив перелом ноги. Жокея доставили в медучреждение.
Позднее мать пострадавшего сообщила, что его состояние удовлетворительное, переломов нет. От госпитализации отказался.
После происшествия организаторы состязаний осмотрели трассу. Подчеркивается, что ямок, лунок и камней на ней нет.