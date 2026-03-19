Происшествия 19.03.2026 в 10:36

Недостроенный мост в Улан-Удэ обрастает уголовными делами

По обвинению в мошенничестве задержана руководитель проектировочной компании
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Советский районный суд Улан-Удэ постановил взять под стражу Светлану Михайлову – директора и совладелицу ООО «ПромГражданПроект». Эта компания, зарегистрированная в Москве, разрабатывала проект третьего моста через Уду.

«Органом предварительного следствия Михайлова обвиняется в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба бюджету Бурятии. По версии следствия, с июля 2018 по декабрь 2019 года обвиняемая, используя служебное положение, путем обмана работников МУ «Улан-Удэстройзаказчик» похитила денежные средства в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе суда. 

Несмотря на наличие места жительства и работы, неудовлетворительное состояние здоровья, отсутствие судимости и возраст, суд посчитал невозможным избрать для Михайловой более мягкую меру пресечения. Судья согласился с доводами следствия, что, оставшись на свободе, обвиняемая может скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства.

Напомним, на разработку проекта третьего моста в Улан-Удэ «ПромГражданПроект» получил из бюджета около 99 миллионов рублей.

Как уже сообщал «Номер один», ранее на третьем мосту погорел чиновник из Бурятрегионавтодова. Он внес фиктивные сведения в акты принятых работ, закрыв глаза на использование подрядчиком более дешевых российских аналогов вместо импортных комплектующих. А на днях в Москве был задержан бывший зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. Как сообщил глава республики, его задержание также связано с этой стройкой.

Сам мост так и остается недоделанным. Работы на объекте не ведутся уже больше года.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
