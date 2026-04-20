В 40-х кварталах в Улан-Удэ затопило дорогу

В 40-м квартале в Улан-Удэ затопило дорогу. Вода вышла на поверхность на улице Тобольской. На место выехала бригада МУП «Водоканал».

Специалисты проводят осмотр участка для выявления причины утечки, принимаются необходимые меры для локализации и устранения проблемы.

«Приносим извинения за возможные неудобства. Наши специалисты делают всё возможное, чтобы как можно скорее устранить проблему и восстановить нормальную работу водопроводной сети», - прокомментировали в «Водоканале».

Телефон «горячей линии»: 37‑99‑00 (круглосуточно).