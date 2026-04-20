Происшествия 20.04.2026 в 09:06

В 40-х кварталах в Улан-Удэ затопило дорогу

На место выехала бригада МУП «Водоканал»
Текст: Карина Перова
В 40-х кварталах в Улан-Удэ затопило дорогу
Фото: МУП «Водоканал»

В 40-м квартале в Улан-Удэ затопило дорогу. Вода вышла на поверхность на улице Тобольской. На место выехала бригада МУП «Водоканал».

Специалисты проводят осмотр участка для выявления причины утечки, принимаются необходимые меры для локализации и устранения проблемы.

«Приносим извинения за возможные неудобства. Наши специалисты делают всё возможное, чтобы как можно скорее устранить проблему и восстановить нормальную работу водопроводной сети», - прокомментировали в «Водоканале».

Телефон «горячей линии»: 37‑99‑00 (круглосуточно).

Все новости

Двое бурятских борцов выступят на чемпионате мира в Бразилии
20.04.2026 в 09:21
В 40-х кварталах в Улан-Удэ затопило дорогу
20.04.2026 в 09:06
Компенсация за оплату ЖКУ
20.04.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 20 апреля 2026 года
20.04.2026 в 06:02
Зурхай на понедельник, 20 апреля
20.04.2026 в 06:02
Дальневосточная ипотека в Бурятии пока жива
20.04.2026 в 06:00
Бурятские туристы испугались мазута
19.04.2026 в 15:44
Повышение госпошлины на развод до 5 тысяч рублей не отразилось на статистике разводов
19.04.2026 в 15:39
Полтысячи жертв и сотня миллионов потерь
19.04.2026 в 14:25
В Улан-Удэ полиция отчиталась перед общественниками
19.04.2026 в 14:18
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
Полтысячи жертв и сотня миллионов потерь
В Бурятии продолжает бушевать эпидемия кибермошенничества
19.04.2026 в 14:25
Жительницу Иволгинского района осудили за истязание сына
Ребёнок испытывал не только физическую боль, но и тяжёлые душевные страдания
19.04.2026 в 14:01
Жительница Гусиноозёрска получила реальный срок за удар ножом в живот сожителю
Суд назначил два года колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
19.04.2026 в 13:54
В Бурятии ликвидировали три лесных пожара
Все возгорания произошли в районе, который считается самым горимым в республике
19.04.2026 в 13:39
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
