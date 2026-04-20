20.04.2026 в 11:10

В Бурятии экс-чиновник отделался «условкой» за бесполезные «сиротские» дома

Перед судом предстал и. о. главы Закаменска
Текст: Карина Перова
В Бурятии вынесли приговор бывшему замруководителя администрации муниципального образования ГП «город Закаменск» за некачественные «сиротские» дома. Экс-чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщили в СУ СКР по РБ.

Напомним, в 2017 году в Закаменске по госконтрактам предприниматель возвел два многоквартирных дома с 8 жилыми помещениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общая сумма составила почти 5,8 млн рублей.

Позднее выяснилось, что подрядчик нарушил многочисленные строительные нормы. Несмотря на это, замруководителя местной администрации, исполняя обязанности главы муниципального образования, принял дома, ограничившись их формальным визуальным осмотром. Затем подписал соответствующие документы, на основании которых жилища были приобретены в государственную собственность и переданы детям-сиротам.

В последующем дома признали непригодными для проживания, поскольку помещения не отвечали установленным санитарным и техническим нормам. К слову, экс-чиновник отделался «условкой».

«Приговором суда бывшему должностному лицу назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2 года», - заключили в следственном ведомстве.

