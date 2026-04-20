В пригороде Улан-Удэ высадят 25,5 тыс. сеянцев сосны

В Заиграевском районе Бурятии 19 мая состоится ежегодная международная акция «Сад памяти». Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, участники высадят 25 500 сеянцев сосны обыкновенной на площади 10,2 га.

Акция стартует в 10:00. Лесники ждут всех желающих. Регистрация заявок на участие открыта до 12 мая. В целях обеспечения безопасности здоровья участникам необходимо сделать прививку от клещевого энцефалита.

Направлять данные необходимо на адреса электронной почты: alh_vosproizv@govrb.ru, reforest@alh-rb.ru. В заявке нужно указать следующие сведения: количество участников, ответственное лицо и контактный номер телефона.