В Бурятии легковушка столкнулась с грузовым «Мерседесом»

В минувшие выходные в Иволгинском районе Бурятии произошло лобовое столкновение легковой машины с грузовиком. ДТП случилось в 5 км от села Ошурково.

- 18 апреля около 10 часов вечера 35-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Королла», не справилась с управлением. Её машина выехала на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с грузовиком «Мерседес». После этого в «Мерседес» врезался ещё один грузовик «МАН», ехавший в том же направлении, - рассказали в ГАИ республики.

В результате аварии травмы получили водитель и 19-летний пассажир легкового автомобиля. Их доставили в больницу.

Фото: ГАИ РБ