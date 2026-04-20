Происшествия 20.04.2026 в 11:04

В Бурятии легковушка столкнулась с грузовым «Мерседесом»

В них врезался еще один грузовик
Текст: Елена Кокорина
В минувшие выходные в Иволгинском районе Бурятии произошло лобовое столкновение легковой машины с грузовиком. ДТП случилось в 5 км от села Ошурково.

- 18 апреля около 10 часов вечера 35-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Королла», не справилась с управлением. Её машина выехала на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с грузовиком «Мерседес». После этого в «Мерседес» врезался ещё один грузовик «МАН», ехавший в том же направлении, - рассказали в ГАИ республики.

В результате аварии травмы получили водитель и 19-летний пассажир легкового автомобиля. Их доставили в больницу.

Фото: ГАИ РБ

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
