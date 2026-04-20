В Улан-Удэ на дороги в 2026 году потратят 400 млн рублей

85 процентов дорог столицы Бурятии находятся в нормативном состоянии. Сейчас работу по ремонту дорог ведут в обычном текущем ритме, поддерживают достигнутый процент.

В этом сезоне ремонт охватит шесть участков дорог. Это улицы Снежная (мкрн. Исток), Жердева-Шумяцкого, Менжинского, Светлая (330 метров на Левом берегу), Юннатов и значимый для центра участок по улице Бабушкина (расширение проезжей части). Протяженность всех участков 4,5 километра.

На шести участках будут работать пять строительных компаний. Кое-где уже стартовала подготовка к ремонту. «Бабушкинский» участок наиболее трудоемок и там работы завершат примерно до 1 ноября. На остальных участках, конечно, раньше.

Проведен комиссионный анализ дорожных условий. Так, в этом строительном сезоне на 16 пешеходных переходах появятся «лежачие полицейские», на семи участках дорог обустроят дорожные ограждения, также пройдет работа по целому ряду тротуаров. В двух местах установят до конца года пешеходно-транспортные светофоры (110, 113 микрорайоны). Там находятся места концентрации ДТП.