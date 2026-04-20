«Мой бизнес» приглашает на семинар

Социальное предпринимательство в России — один из поддерживаемых государством видов бизнеса. Речь идет про гранты, субсидии, обучение.

На семинаре «Быть социальным предпринимателем – выгодно!» участники за три часа узнают, как войти в реестр (пошаговая инструкция), какие 4 категории существуют и под какую подходит их идеи, какие именно субсидии и гранты можно получить. Также на семинаре рассмотрят интересные и перспективные ниши 2026 года и разберут реальные кейсы действующих социальных предпринимателей.

Семинар будет полезен для тех, у кого уж есть идея, но нет знаний, как ее «упаковать» под социальное предприятие, а также если просто хочется понять, выгодно ли это вообще?

В качестве спикера выступит Светлана Семенова, эксперт с восьмилетним опытом подготовки грантовых заявок, провела более 50 семинаров в разных регионах страны.

Семинар будет проходить в конференц-зале «Селенга» гостиницы «Бурятия» 27.04.26 г. с 12.00 до 15.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47 а

Записаться на семинар нужно заранее.

Телефоны для справок: 8-800-30-30-123; +7-913-912-93-90; +7-913-920-51-38

Мероприятие проходит по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Организатором проведения мероприятия является Центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке главы Республики Бурятия и министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия.





