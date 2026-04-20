20.04.2026 в 11:20

«Мой бизнес» приглашает на семинар

Мероприятие будет полезно для социальных предпринимателей и тех, кто собирается ими стать

Текст: "Номер один"
«Мой бизнес» приглашает на семинар

Социальное предпринимательство в России — один из поддерживаемых государством видов бизнеса. Речь идет про гранты, субсидии, обучение.

На семинаре «Быть социальным предпринимателем – выгодно!» участники за три часа узнают, как войти в реестр (пошаговая инструкция), какие 4 категории существуют и под какую подходит их идеи, какие именно субсидии и гранты можно получить. Также на семинаре рассмотрят интересные и перспективные ниши 2026 года и разберут реальные кейсы действующих социальных предпринимателей.

Семинар будет полезен для тех, у кого уж есть идея, но нет знаний, как ее «упаковать» под социальное предприятие, а также если просто хочется понять, выгодно ли это вообще?

В качестве спикера выступит Светлана Семенова, эксперт с восьмилетним опытом подготовки грантовых заявок, провела более 50 семинаров в разных регионах страны.

Семинар будет проходить в конференц-зале «Селенга» гостиницы «Бурятия» 27.04.26 г. с 12.00 до 15.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47 а

Записаться на семинар нужно заранее.

Телефоны для справок: 8-800-30-30-123; +7-913-912-93-90; +7-913-920-51-38

Мероприятие проходит по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Организатором проведения мероприятия является Центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке главы Республики Бурятия и министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия.


Все новости

В детсаду Улан-Удэ фиктивному работнику заплатили более 1,7 млн рублей
20.04.2026 в 12:31
В Иркутской области сократилось производство яиц
20.04.2026 в 12:29
Аварией на Тобольской в Улан-Удэ заинтересовалась прокуратура
20.04.2026 в 12:10
За бурятскими строителям не хотят исправлять недоделки
20.04.2026 в 11:50
В пригороде Улан-Удэ высадят 25,5 тыс. сеянцев сосны
20.04.2026 в 11:37
В Улан-Удэ на дороги в 2026 году потратят 400 млн рублей
20.04.2026 в 11:22
«Мой бизнес» приглашает на семинар
20.04.2026 в 11:20
Жители Бурятии пострадали в лобовом столкновении с грузовиком
20.04.2026 в 11:19
В Бурятии экс-чиновник отделался «условкой» за бесполезные «сиротские» дома
20.04.2026 в 11:10
В Бурятии легковушка столкнулась с грузовым «Мерседесом»
20.04.2026 в 11:04
Читайте также
В детсаду Улан-Удэ фиктивному работнику заплатили более 1,7 млн рублей
Мужчина – супруг заместителя заведующей детсадом
20.04.2026 в 12:31
В Иркутской области сократилось производство яиц
Это связывается с ростом издержек производства
20.04.2026 в 12:29
Аварией на Тобольской в Улан-Удэ заинтересовалась прокуратура
Ведомство контролирует ход восстановительных работ
20.04.2026 в 12:10
За бурятскими строителям не хотят исправлять недоделки
В Чите провалился аукцион на достройку новой детской больницы
20.04.2026 в 11:50
