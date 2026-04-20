Жители Бурятии пострадали в лобовом столкновении с грузовиком

18 апреля около 16:00 в Кабанском районе Бурятии произошло лобовое столкновение отечественного автомобиля марки «Жигули» и грузовика «Скания». Молодой водитель на автомобиле «ВАЗ-21063» не справился с управлением на заснеженной дороге.

— ДТП произошло недалеко от станции Переёмная. Жигули занесло и она выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком «Скания». В результате аварии водитель и его 23-летний пассажир получили травмы разной степени тяжести, - сообщили в ГАИ республики.

