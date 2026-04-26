Происшествия 26.04.2026 в 10:58

Следком Бурятии допросил туриста, выбравшегося из лавины

Мужчина смог самостоятельно выбраться из—под снега и откопал товарищей

Текст: Анастасия Величко
Следственные органы СК России по Республике Бурятия продолжают расследование уголовного дела о гибели туристов в результате схода на них лавины по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).   

Вчера спасатели под снежной массой обнаружили тела еще двух мужчин: гида и туриста. Ранее обнаруженное тело женщины уже спущено к подножию горы. Остается неустановленным местонахождение еще одного члена туристической группы, которого накрыло снежной массой при сходе лавины. Также следователи допросили в качестве свидетеля одного из туристов, который после схода лавины смог самостоятельно выбраться из-под снега и помочь двум товарищам. Именно они втроем смогли сообщить о происшествии.

Напомним, 24 апреля возле пика Конституции в горной системе Мунку-Сардык на одном из перевалов на незарегистрированную группу туристов, направлявшихся к вершине в сопровождении двух гидов, сошла снежная масса. Под снегом оказались погребены четверо участников похода.

По уголовному делу продолжается производство комплекса следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего.


Фото: Следком Бурятии

