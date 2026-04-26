Происшествия 26.04.2026 в 11:04
В Улан-Удэ водитель влетел в бетонный забор
ДТП произошло в мкр. Стеклозавод
Текст: Анастасия Величко
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Советском районе г. Улан-Удэ. Авария произошла сегодня утром.
По предварительной информации, на улице Воронежской водитель автомобиля «Тойота Виндом» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. После ДТП он покинул место происшествия.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, проводятся необходимые процессуальные проверки.
Устанавливается личность водителя и обстоятельства случившегося.
Фото: МВД по Бурятии
ТегиДТП стеклозавод