Происшествия 26.04.2026 в 11:24

Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам более 10 миллионов рублей

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Жертвами интернет-преступников с начала года стали 525 жителей республики ( +20 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 114,6 млн рублей ( +10,6 млн рублей за последнюю неделю).

Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 3,7 млн рублей.        

За последнюю неделю 11 граждан стали жертвами незаконных списаний денежных средств с банковских счетов, пять оказались под влиянием лжесотрудников организаций и спецслужб, на четверых дистанционно оформили микрозаймы.

- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! Прокуратура Республики Бурятия напоминает: никогда не переходите по сомнительным ссылкам, не устанавливайте программы или приложения на свой мобильный телефон по просьбе звонящих, кем бы они не представлялись. Если вам позвонил неизвестный и попросил снять деньги и передать их курьеру - не верьте, так действуют мошенники. Положите трубку, - напоминают в надзорном органе.


Фото: "Номер один"

Теги
мошенничество прокуратура

Читайте также
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru