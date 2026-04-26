Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам более 10 миллионов рублей

Жертвами интернет-преступников с начала года стали 525 жителей республики ( +20 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 114,6 млн рублей ( +10,6 млн рублей за последнюю неделю).

Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 3,7 млн рублей.

За последнюю неделю 11 граждан стали жертвами незаконных списаний денежных средств с банковских счетов, пять оказались под влиянием лжесотрудников организаций и спецслужб, на четверых дистанционно оформили микрозаймы.

- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! Прокуратура Республики Бурятия напоминает: никогда не переходите по сомнительным ссылкам, не устанавливайте программы или приложения на свой мобильный телефон по просьбе звонящих, кем бы они не представлялись. Если вам позвонил неизвестный и попросил снять деньги и передать их курьеру - не верьте, так действуют мошенники. Положите трубку, - напоминают в надзорном органе.





