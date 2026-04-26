Общество 26.04.2026 в 12:40

Таможенно-логистический комплекс в Забайкальске построят за 4 миллиарда рублей

Возводить комплекс будут китайские строители

Текст: Иван Иванов
На Забайкальском экономическом форуме «Новые горизонты» подписали соглашение. Губернатор Александр Осипов и директор китайской ООО «Торгово-производственная компания «Заря» Дун Цзе договорились о строительстве таможенно-логистического комплекса «Даурия». Как сообщает портал ZAB.RU, проект оценили в 4,1 миллиарда рублей, что для региона очень серьёзные деньги.

Новый комплекс разместят рядом с международным автомобильным пунктом пропуска «Забайкальск» — главными воротами между Россией и Китаем в регионе. Площадь строительства составит не менее 65 тысяч квадратных метров. Реализовать проект планируют с 2027 по 2032 годы в рамках развития международного транспортного коридора.

По словам министра планирования Виталия Эксузяна, «Даурия» должна стать ключевым проектом для разгрузки МАПП Забайкальск и «кратно увеличить пропускную способность».

Параллельно с планами по «Даурии» на самом пункте пропуска уже ведётся масштабная реконструкция. Планируют построить и обновить почти 150 зданий — цифра впечатляющая для пограничного посёлка. После завершения работ обещают увеличить пропускную способность в 5,5 раз — до 2,4 тысячи автомобилей в сутки.

Также построят 28 полос для движения. Для сравнения: сейчас их всего несколько, и летом там образуются многокилометровые пробки из фур.


Фото: "Номер один"

