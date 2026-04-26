В Якутии построили детский сад «на колесах»

Инцидент в селе Мастах Якутии ставит под сомнение качество строительства и эффективность контроля за бюджетными средствами. Как сообщает портал SakhaNews, детский сад «Чуораанчык», призванный стать символом заботы о детях, превратился в объект, построенный, как выяснилось, на автомобильных покрышках и металлических трубах. В результата чего потребовалась его экстренная эвакуация и возбуждение уголовного дела.

Строительство детского сада на 50 мест в рамках программы «Моя Якутия в XXI веке» началось с амбициозных планов, однако уже в феврале 2024 года здание, открытое в 2017 году, стало опасным для эксплуатации. Фундамент, состоящий из автомобильных покрышек, поверх которых были уложены металлические трубы, не выдержал нагрузки. Здание начало трескаться, причем одна из трещин достигала 12 сантиметров, что привело к немедленному переводу детей в другое помещение.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Главным фигурантом стал глава местной администрации Аркадий Гурьев. Расследование установило, что в 2015 году Гурьев заключил муниципальный контракт на строительство детсада с ООО «Саха-Дом-Строй». В 2017 году, когда строительство должно было завершаться, был подписан новый контракт, но, как выяснилось, Гурьев подписал фиктивные документы о выполнении работ по заливке бетонного фундамента, в то время как на самом деле основание было построено с использованием покрышек и труб.

Такие грубейшие нарушения привели к неравномерным деформациям и проседанию грунтов. Здание, по сути, стояло «на колесах», что и стало причиной появления огромных трещин. Ущерб, нанесенный бюджету, оценивается более чем в 22 миллиона рублей.

Следствие пришло к выводу, что чиновник действовал из «иной личной заинтересованност», желая досрочно отчитаться о сдаче объекта, однако корыстный мотив не был установлен, несмотря на очевидную выгоду подрядчика.

Однако, несмотря на серьезность последствий, уголовное дело в отношении Аркадия Гурьева было прекращено 25 марта 2026 года Кобяйским районным судом в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Суд отклонил доводы прокуратуры о том, что тяжкие последствия наступили только в 2024 году.

Компания-подрядчик ООО «Саха-Дом-Строй», возглавляемая Иваном Дьячковским, находится в процессе ликвидации с февраля 2026 года. За время своего существования компания заключила муниципальных контрактов на сумму 207 миллионов рублей.

Тем временем, детский сад «Чуораанчык» остается закрытым, требуя капитального ремонта и усиления всей конструкции.





