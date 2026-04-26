Ультиматум маршрутчиков в Иркутске получил одобрение

В Иркутской области автотранспортные предприятия добились решения проблемы задолженности за перевозку льготных пассажиров. Губернатор региона Игорь Кобзев на совещании с автотранспортными предприятиями заявил, что вся накопившаяся задолженность будет погашена до 1 мая. По его словам, правительство уже прорабатывает механизмы оперативного финансирования, включая перераспределение бюджетных средств и корректировку графиков выплат. Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, работа по решению проблемы «ведётся в приоритетном порядке».

Ранее перевозчики выдвинули жёсткие требования: из-за длительных невыплат компенсаций они заявляли о намерении с 1 мая прекратить перевозку льготных категорий пассажиров. Такая мера могла привести к серьёзным перебоям в работе общественного транспорта и затронуть социально уязвимые группы населения.

Представители отрасли отмечали, что отсутствие своевременных выплат привело к росту финансовой нагрузки на предприятия — расходы на топливо, обслуживание транспорта и заработную плату сотрудникам приходилось покрывать без компенсации. В результате устойчивость работы перевозчиков оказалась под угрозой.

В ходе совещания губернатор признал обоснованность претензий и заверил, что ситуация будет урегулирована в кратчайшие сроки, чтобы не допустить срыва системы льготных перевозок. Таким образом чёткое отстаивание своих прав дало результат и вызвало одобрение у представителей транспортного сектора региона и льготников.





Фото: "Номер один"