Власти и эксперты все чаще обсуждают риски, связанные с полной цифровизацией документооборота на фоне роста угроз в сфере информационной безопасности, сообщает ТАСС. Участившиеся сбои в электронных системах и кибератаки вызывают сомнения в надежности исключительно цифровых решений.

На этом фоне в ряде регионов рассматриваются альтернативные меры для защиты данных и обеспечения устойчивости управления. Именно такую точку зрения высказал заместитель декана по науке факультета искусственного интеллекта МГУ, научный руководитель Центра ИИ вуза Антон Конушин 14 апреля 2026 года в ходе обсуждения перспектив развития технологий.

По его словам, электронные системы потенциально уязвимы для взлома более продвинутыми ИИ, тогда как бумажные документы с подписями и печатями сложнее уничтожить или подделать.

На этом фоне в Бурятии не исключают возможность частичного возврата к бумажному документообороту как дополнительной мере защиты информации. Эксперты отмечают, что подобный подход может стать компромиссным решением в условиях усиливающихся цифровых рисков. Действительно, когда хакеры либо компьютерные сбои все чаще уничтожают на серверах всю чувствительную информацию, то гораздо более надёжным кажется синяя печать в паспорте или бумажное свидетельство о праве на владение имуществом.





