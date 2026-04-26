В Бурятии участников СВО нельзя будет уволить при сокращении штатов
Закон о дополнительных мерах поддержки возвращающихся ветеранов подписал глава государства
Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий трудовые гарантии для участников специальной военной операции. Документ вводит дополнительные ограничения для работодателей при сокращении штата сотрудников. В частности, при равной производительности труда и квалификации работодатель обязан сохранить рабочее место за сотрудником, имеющим статус ветерана. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Принятие закона о выделении отдельных категорий в особо охраняемую группу работников не означает, что у работодателя, согласно Трудовому кодексу не останется механизмов освободиться от работника, который не выполняет свои обязанности или допускает нарушения. Кроме того, при ликвидации и банкротстве предприятий нормы об увольнениях штата будут применяться ко всем сотрудникам без исключения, независимо от прежних заслуг.
Фото: "Номер один"