Общество 26.04.2026 в 12:23

В Бурятии участников СВО нельзя будет уволить при сокращении штатов

Закон о дополнительных мерах поддержки возвращающихся ветеранов подписал глава государства

A- A+
Текст: Иван Иванов
Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий трудовые гарантии для участников специальной военной операции. Документ вводит дополнительные ограничения для работодателей при сокращении штата сотрудников. В частности, при равной производительности труда и квалификации работодатель обязан сохранить рабочее место за сотрудником, имеющим статус ветерана. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Принятие закона о выделении отдельных категорий в особо охраняемую группу работников не означает, что у работодателя, согласно Трудовому кодексу не останется механизмов освободиться от работника, который не выполняет свои обязанности или допускает нарушения. Кроме того, при ликвидации и банкротстве предприятий нормы об увольнениях штата будут применяться ко всем сотрудникам без исключения, независимо от прежних заслуг.


Фото: "Номер один"

Теги
спецоперация работа увольнение закон путин

ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
