В Бурятии не обнаружено новых очагов лесных пожаров

По сообщению Республиканского агентства лесного хозяйства, за прошедшие сутки в лесах республики на обнаружено новых очагов возгораний.

В Улан-Удэ ликвидировано два пожара, возникших по вине человека.

Пожар был потушен 87 огнеборцами, в их числе были сотрудники лесной охраны, авиалесоохраны, МЧС и добровольцы.

Применено 19 единиц лесопожарной техники.

Республиканское агенство лесного хозяйства напоминает, что в Бурятии действует особый противопожарный режим, при котором запрещено использование открытого огня, нахождение в лесу возможно только в специально отведенных местах.

За достоверную информацию о поджигателях предусмотрено вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей.





