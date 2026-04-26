Происшествия 26.04.2026 в 11:30
В Улан-Удэ подросток-мотоциклист спровоцировал ДТП
15-летний гонщик и его подруга попали в больницу
Текст: Анастасия Величко
Сегодня, 26 апреля, около полуночи на улице Сахьяновой 15-летний водитель мотоцикла «Шармакс 250», не имеющий права управления транспортным средством, не поделили дорогу с автомобилем.
Подросток не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Тойота Витц» под управлением 19-летнего водителя.
В результате аварии несовершеннолетний водитель и его пассажирка с полученными травмами попали в больницу.
Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Фото: МВД по РБ