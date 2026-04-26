В Улан-Удэ подросток-мотоциклист спровоцировал ДТП

Сегодня, 26 апреля, около полуночи на улице Сахьяновой 15-летний водитель мотоцикла «Шармакс 250», не имеющий права управления транспортным средством, не поделили дорогу с автомобилем.

Подросток не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Тойота Витц» под управлением 19-летнего водителя.





В результате аварии несовершеннолетний водитель и его пассажирка с полученными травмами попали в больницу.

Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.





