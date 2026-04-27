Верховный суд Бурятии в три раза увеличил компенсацию матери, которая после ДТП с пьяным водителем заново училась ходить

Верховный суд Бурятии увеличил компенсацию морального вреда женщине, которая в 2020 году попала в аварию по вине пьяного водителя. Сумма выросла с 50 до 300 тысяч рублей — в три раза больше, чем присудил районный суд.Трагедия случилась 20 сентября 2020 года в Тарбагатайском районе. Пьяный водитель, управляя автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Пассажиркой второй легковушки оказалась молодая мать. Ей диагностировали множественные переломы таза, разрыв лонного сочленения, переломы обеих лодыжек, разрывы связок, а также травму мочевого пузыря и прямой кишки. Все повреждения в совокупности признали тяжким вредом здоровью по признаку опасности для жизни.Женщина перенесла три операции и около двух месяцев провела в больнице. После выписки ещё четыре месяца лежала дома — заново училась ходить, обслуживать себя, вести домашнее хозяйство. Но главное — на момент ДТП её сыну было всего два месяца. В то время, когда ребёнок особенно нуждался в материнском тепле, грудном вскармливании и круглосуточной заботе, женщина была обездвижена и не могла нормально исполнять родительские обязанности.Виновник аварии получил три года принудительных работ. В сентябре 2024 года он добровольно выплатил потерпевшей 300 тысяч рублей, но та посчитала сумму недостаточной и обратилась в суд с иском о дополнительной компенсации.Районный суд взыскал с виновника всего 50 тысяч рублей сверх уже выплаченных, сославшись на его тяжёлое материальное положение: у него двое детей-студенток, маленький ребёнок, алименты и зарплата около 27 тысяч рублей, из которых на руки остаётся не больше десяти.Однако Верховный суд Бурятии счёл такую сумму несправедливой. Судебная коллегия учла тяжесть полученных травм, длительность восстановления, невозможность женщины вести привычный образ жизни, а главное — разлуку с новорождённым сыном и невозможность ухаживать за ним в самый ответственный период. Общий размер компенсации морального вреда определён в 600 тысяч рублей, но поскольку 300 тысяч уже выплачены, с виновника взыскали ещё 300 тысяч. Решение суда первой инстанции в этой части изменили, в остальном оставили без изменения.